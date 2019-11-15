Власти Армении занялись поисками связи QR-кодов с сатаной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил службам безопасности страны проверить, не связаны ли QR-коды с сатаной. Об этом он сам рассказал коллегам на заседании правительства 14 ноября.

Пашинян подчеркнул, что не шутит, и призвал отнестись к возможной угрозе безопасности страны со всей серьёзностью. "Если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить", — цитирует премьера "Sputnik. Армения".

Эдуард Мартиросян, исполняющий обязанности директора армянской Службы национальной безопасности, подтвердил, что действительно получил такое поручение. Он также призвал граждан, которые могут что-либо сообщить о проблеме, связаться с СНБ.

Никол Пашинян вспомнил о сатане, когда речь зашла о получении разрешения на охоту в режиме онлайн. Армянский премьер подчеркнул, что в стране вообще доступно много электронных услуг, но население не пользуется ими, так как недостаточно информировано и относится к новым технологиям с настороженностью. А ведь пользоваться дистанционной оплатой, например, коммунальных счетов, намного удобнее и быстрее, чем ехать в банк лично, подчеркнул Пашинян.

Именно сомнения таких слоёв населения призвано развеять начатое расследование. Официальные лица отметили, что есть и политические силы, озабоченные возможным сатанинским влиянием электронных средств платежа.

Напомним, связь штрих-кодов с "числом зверя" и "печатью Антихриста" беспокоит людей во всём мире. Например, в России ультра-религиозные группы на тех же основаниях неоднократно выступали против ИНН, а затем и паспортов нового образца и биометрии. При этом официальная церковь отрицает мистическую опасность штрих- и QR-кодов.