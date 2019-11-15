Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере Сирии.
Ранее здесь располагалась база США. 13 ноября военные США спешно покинули ее территорию.
В Минобороны России сообщили, что российское подразделение взяло под охрану американские объекты инфраструктуры.
Саперы проверяют территорию, так как бывшие владельцы, возможно, оставили какие-либо ловушки.
Американские военные планировали надолго расположиться на территории Сирии. На базе есть все, что нужно для комфортной жизни вдали от дома: автономная система обеспечения и даже фитнес зал.
Фото: twitter.com
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