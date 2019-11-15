Археологи нашли теплицы Гитлера

Историки обнаружили теплицы Адольфа Гитлера вблизи его главной ставки в Польше, сообщает Daily Mail. Тирана-вегетарианца могли обеспечивать свежей зеленью круглый год.

Специалисты утверждают, что такие тепличные комплексы имелись вблизи каждого из значимых штабов фюрера, который, как известно, придерживался вегетарианства и избегал спиртного и табака. В ставке, известной как "Волчье Логово", близ Растенбурга (нынешний Кентшин), который в тот период относился к Восточной Пруссии, Гитлер провёл во время Второй Мировой войны более двух лет. Поэтому историки были уверены, что теплицы там должны быть.

Но только теперь их удалось обнаружить, всего в полукилометре от личного бункера фюрера. Помимо двух теплиц историки нашли фундамент дома садовника и подземную котельную, позволявшую теплицам функционировать независимо от погоды и времени года.

Польский историк Яцек Адамский охарактеризовал эту находку как доказательство "банальности зла".