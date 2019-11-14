Три человека стали жертвами "школьного стрелка" из Калифорнии

В городке Санта-Кларита, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе и скрылся, сообщает Daily Star Post.

Стрелок, которого свидетели описывают как азиата в чёрном, напал на старшую школу утром по местному времени. Сообщается по меньшей мере о трёх пострадавших (в первоначальных сообщениях упоминались семь жертв). Среди них есть ученики школы.

Полиция активно ведёт поиски преступника. Окрестные школы были закрыты, занятия отменены.