Три человека стали жертвами "школьного стрелка" из Калифорнии

В городке Санта-Кларита, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в школе и скрылся, сообщает Daily Star Post.
Стрелок, которого свидетели описывают как азиата в чёрном, напал на старшую школу утром по местному времени. Сообщается по меньшей мере о трёх пострадавших (в первоначальных сообщениях упоминались семь жертв). Среди них есть ученики школы.
Полиция активно ведёт поиски преступника. Окрестные школы были закрыты, занятия отменены.
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