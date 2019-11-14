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Источник Правда.Ру

Шойгу и Суркова связали с крушением Boeing под Донецком

Мир » Бывший СССР » Украина

Совместная следственная группа (JIT), выясняющая причины крушения малайзийского Boeing над Донецком, опубликовала расшифровки телефонных разговоров, которые якобы вели ополченцы ДНР с российскими официальными лицами. На записи упоминаются Сергей Шойгу, Александр Бортников и Владислав Сурков.

В разговоре, согласно расшифровке, участвуют бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай и двое неизвестных ополченцев под позывными "Монгол" и "Шериф". Также на записи якобы слышны реплики и самого Суркова.

Полиция Нидерландов начала опрос свидетелей в связи с публикацией расшифровок JIT. Энди Краг, глава отдела уголовных расследований, заявил, что эти переговоры можно рассматривать как свидетельство более тесной связи России и повстанцев из ДНР, чем предполагалось ранее.

Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, заявила, что JIT подбирает факты под заранее определённые выводы. Захарова добавила, что уже не раз случалось, что опубликованные таким образом материалы оказывались прямо фальшивыми или их не удавалось убедительно подтвердить.

Напомним, этим летом JIT опубликовала список подозреваемых в гибели Boeing 777-200 и 298 человек на его борту; в этот список вошёл не только Стрелков, но и бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский. Российская сторона отрицает какую-либо причастность к этой трагедии.

Темы сергей шойгу мария захарова владислав сурков александр бортников гибель boeing над донбассом донецкая народная республика
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