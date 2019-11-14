Эрдоган вернул Трампу письмо, в котором тот просил "не подводить мир"

Турецкий президент вернул Трампу письмо, в котором тот призвал его свернуть операцию в Сирии. Об этом рассказал сам Эрдоган прямо во время пресс-конференции, в которой участвовал и американский президент. Тот на этот жест никак не отреагировал.

Эрдоган заявил, что расстроен тем, что лидер США попросил его "подводить весь мир", в то время как Турция на сирийской территории борется с мировым терроризмом.

Впрочем, сам Дональд Трамп больше внимания уделил другой теме. Он заявил, что приобретение Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 бросает Соединённым Штатам серьёзный вызов. Американский президент обещал говорить с Эрдоганом, пока ситуация не разрешится. Турецкий лидер также подчеркнул, что этот вопрос может быть решён только в диалоге.

На днях в СМИ появлялась информация о том, что Соединённые Штаты готовы предложить Турции 100 миллиардов долларов за отказ от ПВО российского производства.

Напомним, в прошлом месяце турецкая артиллерия подвергла обстрелу позиции американских войск в Сирии (правда, при этом человеческих жертв не было). Американские военные специалисты оценили это как целенаправленную акцию, а не случайность.