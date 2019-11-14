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Японские власти превратят "Фукусиму" в "оазис экологичной энергетики"

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Японии планируют превратить окрестности АЭС "Фукусима" в источник экологически чистой энергии из возобновляемых источников. Соответствующий план опубликовало издание Nikkei Asian Review.

Планируется возвести на территориях, которые больше не пригодны ни для какого иного использования, 11 солнечных и 10 ветряных электростанций, а также проложить сеть, которая позволит передавать электричество в Токио. Согласно проекту, станции будут иметь совокупную мощность 600 мегаватт, что составит около двух третей мощности атомной электростанции.

Проект планируется осуществить к 2024 году. Отметим, что Япония планирует, что уже к 2020 году 40% энергопотребления в стране будет идти из возобновляемых источников, а к 2020 году планируется совершенно отказаться от ископаемого топлива.

Напомним, авария на "Фукусиме" произошла в 2011 году и стала результатом землетрясения и последовавшего за ним цунами. На полную ликвидацию её последствий, по мнению Токийской электроэнергетической компании может уйти около сорока лет.

Темы япония фукусима электроэнергия возобновляемые источники энергии
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