В ДНР сообщили о столкновении нацбатальона с ВСУ

Украинские военнослужащие задержали боевиков "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) после того, как националисты напали на одного из бригадных командиров ВСУ.

Об этом сообщило управление Народной милиции ДНР.. Разведка самопровозглошенной республики утверждает, что на место происшествия прибыла специальная комиссия штаба ООС, которая расследует нападение на командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.

Инцидент произошёл 12 ноября вблизи населенного пункта Богдановка. Боевики открыли огонь по машине, в которой ехал Коростелев с подчиненными. Бойцы, находящиеся в машине, получили многочисленные ранения.