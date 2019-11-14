Президент Сирии Башар Асад заявил, что Джеймс Ле Мезюрье, один из основателей "Белых касок", бывший сотрудник британской разведки, мог быть убит при участии западных спецслужб во главе с ЦРУ.
По мнению Асада, спецслужбы ранее также убили бен Ладен и аль-Багдади. Всех их ликвидировали в первую очередь потому, что они знали важную информацию.
После того, как они исполнили свою роль, они стали обузой, и возникла острая необходимость от них избавиться.
Ранее сообщалось, что Ле Мезюрье обнаружили мертвым в саду его дома в Стамбуле. Представители "Белых касок" подтвердили эту информацию.
После этого МИД РФ отреагировало на статью в The Independent, в которой сообщалось, что гибель Ле Мезюрье может быть связана с разоблачительными заявлениями представителя МИД Марии РФ Захаровой относительно британского разведчика.
Организацию "Белые каски" поддерживали западные страны. Цель данной организации в спасении мирных жителей в зонах боевых действий. Власти Сирии обвиняют ее в связи с экстремистскими организациями.
В МИД РФ считали деятельность "Белых касок" частью информационной кампании по дискредитации властей Сирии. Так, на "Белые каски" была возложена ответственность за провокацию, которая стала поводом для обвинений Западом Дамаска в использовании химического оружия и нанесении ударов по правительственным объектам.
Президент Сирии Башар Асад отметил, что организация "Белые каски" — крыло террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.
Фото: twitter. com
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