Асад заявил о причастности ЦРУ к смерти основателя "Белых касок"

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Джеймс Ле Мезюрье, один из основателей "Белых касок", бывший сотрудник британской разведки, мог быть убит при участии западных спецслужб во главе с ЦРУ.

По мнению Асада, спецслужбы ранее также убили бен Ладен и аль-Багдади. Всех их ликвидировали в первую очередь потому, что они знали важную информацию.

После того, как они исполнили свою роль, они стали обузой, и возникла острая необходимость от них избавиться.

Ранее сообщалось, что Ле Мезюрье обнаружили мертвым в саду его дома в Стамбуле. Представители "Белых касок" подтвердили эту информацию.

После этого МИД РФ отреагировало на статью в The Independent, в которой сообщалось, что гибель Ле Мезюрье может быть связана с разоблачительными заявлениями представителя МИД Марии РФ Захаровой относительно британского разведчика.

Организацию "Белые каски" поддерживали западные страны. Цель данной организации в спасении мирных жителей в зонах боевых действий. Власти Сирии обвиняют ее в связи с экстремистскими организациями.

В МИД РФ считали деятельность "Белых касок" частью информационной кампании по дискредитации властей Сирии. Так, на "Белые каски" была возложена ответственность за провокацию, которая стала поводом для обвинений Западом Дамаска в использовании химического оружия и нанесении ударов по правительственным объектам.

Президент Сирии Башар Асад отметил, что организация "Белые каски" — крыло террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

Фото: twitter. com