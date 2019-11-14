Пристайко: контроль над границей Украины это последний пункт "Минска-2"

Глава МИД Украины заявил, что установление украинского контроля над российско-украинской границе — последний по хронологии пункт Минских соглашений. Такое заявление Вадим Пристайко сделал в рамках интервью "BBC News Украина".

Пристайко также подчеркнул разницу между просто установлением контроля над границей (например, с поддержкой сил ОБСЕ) и именно украинским контролем. Сейчас говорить об этом, по мнению украинского министра иностранных дел, преждевременно.

"Там всё прописано шаг за шагом", — подчеркнул Пристайко, отвергая мнение бывшего главы Украины Петра Порошенко, что последовательность пунктов Минского соглашения не имеет решающего значения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране вообще придётся выйти из соглашения, если до конца года не будет принята "формула Штайнмайера", подразумевающая проведение на Донбассе выборов и предоставление региону особого статуса.