Американские эксперты сочли российскую атаку на Facebook неэффективной

Эксперты Интернет-обсерватории Стэнфордского университета проанализировали информацию с аккаунтов Facebook, якобы подконтрольных российским спецслужбам. Они пришли к выводу, что "потемкинские пользователи" никак не повлияли на общественное мнение, передаёт РБК.

Специалисты ознакомились с информацией, которую руководство Facebook ранее предоставило по запросу комитета сената США по разведке, относительно аккаунтов, по неуказанным причинам считающихся подконтрольными Главному управлению Генштаба России. По мнению экспертов, те, кто стояли за этими аккаунтами, совершенно не пытались "раскрутить" выкладываемую там информацию, и она прошла незамеченной для абсолютного большинства пользователей.

На одну запись "российских" аккаунтов в среднем пришлось всего 0,7 лайка, 0,5 репоста и 0,1 комментария, причём большая часть реакций была со стороны хакерской группы, которую власти США также считают связанной с Россией.

Эксперты сделали вывод, что в целом российская разведка добивалась наибольшего успеха, действуя по каналам в традиционных медиа, привычными со времен Холодной войны методами тогда как соцсетями в полной мере воспользоваться не смогла или не захотела. Тем ни менее исследователи предупредили, что в будущем российское влияние может оказаться тоньше и эффективнее, и Facebook необходимо разработать эффективные механизмы защиты.