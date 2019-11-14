Россиян арестовали на Родосе за перевозку нелегалов

Двух россиян задержали греческие власти на острове Родос. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает РИА "Новости". Российское посольство уже направило запрос по этому инциденту властям Греции.

А.С. Маленкова и Р. Д. Беленко задержала портовая служба острова, на судне с ними находилось 62 человека — предположительно, нелегальные мигранты из Турции. В российском посольстве отметили, что официально греческий МИД пока не сообщал об аресте россиян.

Между тем родственники уроженца Уссурийска Маленкова утверждают, что произошло недоразумение: по предложению приятеля он подрядился возить туристов между Турцией и Италией. К греческим берегам его судно прибило бурей, сбившей корабль с курса. Только после вмешательства береговой охраны выяснилось, что на борту были вовсе не туристы.

В худшем случае российским гражданам грозит теперь до 600 лет тюрьмы по греческим законам.