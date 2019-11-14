Россияне помогут восстановить Нотр-Дам

Реставраторы из России готовы принять участие в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери — дело лишь за официальным приглашением от французов, заявил Михаил Швыдкой. Слова спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству передаёт "Интерфакс".

Швыдкой коснулся этой темы в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он выразил надежду, что официальное приглашение от французской стороны поступит не позднее Нового года — в таком случае в середине января состоится встреча со специальным послом Франции, отвечающим за подбор специалистов для реставрации.

Швыдкой подчеркнул, что в России много людей, обладающих навыками, необходимыми для восстановления Нотр-Дама, но нужно понять, что именно требуется принимающей стороне.

Напомним, всемирно известный исторический шедевр сгорел 15 апреля этого года. Причины этой культурной катастрофы всё ещё устанавливают французские власти.