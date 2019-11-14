Это пока приблизительные оценки ущерба. Мэр города подчеркнул, что нужно говорить не об ущербе, а о будущем Венеции.
Ущерб нанесен историко-архитектурному наследию Венеции, в том числе и базилику Святого Марка. Большие потери местные жители, так как затопило первые этажи домов с магазинами.
Минувшей ночью уровень моря достиг отметки 187 см - это рекордный уровень за последние 50 лет.
Жизнь горожан сильно затруднена. Для передвижения по городу построили временные платформы.
Туристы массово покидают Венецию.
Каждый год в Венецию приезжают 28 млн туристов.
Фото: twitter. com
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.