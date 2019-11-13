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Источник Правда.Ру

80% Венеции оказалось под водой

Мир » Европа

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим разорением" текущее положение Венеции. По его словам, впервые за последние 50 лет в городе наблюдается наводнение такого масштаба.

Местные СМИ сообщают, что в результате наводнения уже погибло два человека. За короткий промежуток времени на город обрушилось 187 сантиметров осадков. Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома. Вскоре будет объявлено чрезвычайное положение. Школы и другие образовательные учреждения уже не работают.

Большая часть туристов уже покинула город, однако есть и те, кто остались и купаются прямо в центре города на затопленной площади Сан-Марко. Весь исторический центр города, а архитектурным памятникам нанесен серьезный ущерб.

Патриарх Венеции Франческо Моралья совместно с мэром города Луиджи Бруньяро 13 ноября посетил подтопленный собор Сан-Марко. По итогам осмотра конструкции собора, Бруньяро написал в Twitter, что церкви нанесен "серьёзный ущерб", как и всему городу.

Темы потоп осадки венеция сан-марко наводнение
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