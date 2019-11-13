Борис Джонсон возмутил британцев заваркой чая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал бурное обсуждение в соцсетях, налив молоко в чашку, где всё ещё был чайный пакетик.

Внимание британцев привлекло четырёхминутное видео из штаб-квартиры Консервативной партии, в ходе которого Джонсон в неформальной манере рассказал о том, каково быть премьер-министром. Обращаясь к зрителям, он одновременно заварил себе чай, а затем налил в кружку молоко, так и не вынув чайный пакетик. Пакетик оставался в чашке и когда премьер-министр пил из неё по ходу видео.

Эта деталь мгновенно привлекла внимание пользователей социальных сетей. Большинству из них такая манера заваривать чай показалась странной и даже неприятной. Некоторые заявили, что премьер потерял их голос. "Наш премьер-министр даже не знает, как заваривать чай", - прокомментировал ещё один зритель.

Некоторые, впрочем, нашли видео забавным и очаровательным, а кое-кто из зрителей признался, что тоже оставляет пакетик в чашке.

Сам Джонсон ответил на комментарии в Facebook: "Да, я правда завариваю чай так. Даю ему настояться, чтоб был покрепче. Борис".