Две улицы в Киеве получили имена пособников нацистов

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что две киевские улицы были переименованы в честь нацистских коллаборантов. Соответствующее решение было принято Киевской городской радой.

Одна улица была назвала в честь командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко, другая - активиста "Организации украинских националистов" (чье боевое крыло УПА* запрещено в России) Нила Хасевича. Долинский назвал Павленко преступником, карателем, палачом и массовым убийцей, а также напомнил, что он получил награду от Третьего рейха - "Отличие за храбрость для представителей восточных народов".

Хасевича глава Украинского еврейского комитета обвинил в организации массовых убийств евреев, украинцев и белорусов.