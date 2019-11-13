Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и "Аэрофлотом"
Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке
Две улицы в Киеве получили имена пособников нацистов
Польские футболисты отправятся в Израиль, несмотря на обострение
Экс-глава контрразведки рассказал о роли спецслужб в создании оружия
Главу ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Источник Правда.Ру

Две улицы в Киеве получили имена пособников нацистов

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что две киевские улицы были переименованы в честь нацистских коллаборантов. Соответствующее решение было принято Киевской городской радой.

Одна улица была назвала в честь командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко, другая - активиста "Организации украинских националистов" (чье боевое крыло УПА* запрещено в России) Нила Хасевича. Долинский назвал Павленко преступником, карателем, палачом и массовым убийцей, а также напомнил, что он получил награду от Третьего рейха - "Отличие за храбрость для представителей восточных народов".

Хасевича глава Украинского еврейского комитета обвинил в организации массовых убийств евреев, украинцев и белорусов. 

киев улица евреи эдуард долинский пособники нацистов
Актуальная аналитика
Общество
Спасти Кантемира Карамзина!
Как отстоять права
Как опросы превращаются в пропаганду
Авто
Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы
Последние материалы
Две улицы в Киеве получили имена пособников нацистов
Как опросы превращаются в пропаганду
Экс-глава контрразведки рассказал о роли спецслужб в создании оружия
Главу ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Чувствительность челюстей крокодила сравнима с человеческими пальцами
Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы
Тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на одну игру чемпионата
Коломойский выступил за примирение с Россией
Гигантские пингвины обитали в Новой Зеландии
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас
Комментарии
"Вернём украинцам землю": депутат ВР назвал Сталина "людоедом"
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Ростов" может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома
Физическая активность может предотвратить деменцию
Рядовой Шамсутдинов рассказал о причине убийства сослуживцев
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Что мешает НАТО в Черном море
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Бандеровский бандит и польская независимость
Что мешает НАТО в Черном море
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ