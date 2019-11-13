Жители Катара помолятся, чтобы призвать дождь

Эмир Катара призвал своих подданных вместе помолиться о ниспослании дождя в четверг. О призыве лидера страны сообщило местное новостное агентство QNA.

Синоптики обещают обильные осадки с октября, но небольшой дождь выпал в Катаре лишь на прошлой неделе, и то не во всех районах, и продлился всего несколько минут. Сухой сезон длится в эмирате с апреля, что необычно даже для этой страны, считающейся одним из самых сухих мест Земли.

Молитва о дожде, по-арабски называемая "истиска", традиционна для исламских стран, страдающих от засухи, и предписана Кораном. Сам эмир Тамим бен Хамад Аль Тани также будет молиться об осадках утром 14 ноября.

Отметим, что прошлый год, напротив, выдался в Катаре чрезвычайно дождливым, и тогда страна даже страдала от затоплений.