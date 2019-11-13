Газовая война с РФ Украине грозит чрезвычайной ситуацией в энергетике

На состоявшихся недавно очередных газовых консультациях между представителями России, Украины и Европейского союза, стороны не достигли положительных результатов по вопросу отказа Москвы и Киева от судебных исков друг к другу.

Эта ситуация грозит развитием чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Эксперты предрекают развитие самого страшного сценария для Украины, который означает невозможность с января 2020 года получать газ реверсом из Венгрии и Словакии, так как этим странам самим не будет достаточно газа. В этом случае, независимой стране придется покупать у Польши американский сжиженный природный газ по невероятно высокой цене.

При этом Украине не хватит собственных запасов СПГ в подземных хранилищах, и властям придется ограничивать отопление и электроэнергию для промышленности. Вполне вероятно, что будет объявлена чрезвычайная ситуация, социальные объекты отправят на каникулы, а в качестве топлива в стране станут использовать газ.

Но его тоже в какой-то период перестанет хватать, и украинским властям придется покупать российский уголь в РФ или Белоруссии, а, возможно, и у самопровозглашенных республик Донбасса.

Следующая консультация намечена на 19 ноября, но эксперты, считают, что и в это раз стороны вряд договорятся и отзовут судебные иски друг к другу.