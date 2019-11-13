"Вернём украинцам землю": депутат ВР назвал Сталина "людоедом"

На 13 ноября в Верховной раде намечено рассмотрение 11 законопроектов о рынке земли. Под стенами парламента собрались националисты - противники идеи. В самой Раде царит эмоциональная атмосфера, многие парламентарии не могут воздержаться от громких речей. Самым интересным заявлением блеснул депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Он сразу же назвал противников рынка земли ворами. В качестве аргумента Потураев заявил, что "даже у Путина есть собственный рынок земли".