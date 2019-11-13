На 13 ноября в Верховной раде намечено рассмотрение 11 законопроектов о рынке земли. Под стенами парламента собрались националисты - противники идеи. В самой Раде царит эмоциональная атмосфера, многие парламентарии не могут воздержаться от громких речей. Самым интересным заявлением блеснул депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Он сразу же назвал противников рынка земли ворами. В качестве аргумента Потураев заявил, что "даже у Путина есть собственный рынок земли".
"Сегодня мы должны окончательно похоронить коммунизм. Мы дошли до того, чтобы свести счеты с людоедом Сталиным и маньяком Лениным. Мы вернем украинцам землю, которую они отобрали. Люди, выступающие против земельной реформы, это потомки тех, кто устроил голодомор. Они снова хотят лишить нас земли. Они хотят опять насадить нам московитский закон", - заявил Потуреаев с трибуны.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.