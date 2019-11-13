Сотрудница офиса Зеленского задержана за коррупцию

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщила о задержании главы одного из департаментов офиса президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что Светлана Кондзеля подозревается в получении взятки. Примечательно, что ранее прокуратура уже отчитывалась о раскрытии преступной группы под покровительством высокопоставленной чиновницы.

Согласно обвинению, Светлана Кондзеля, действуя в преступной группе, вымогала с физического лица 300 тысяч долларов за его назначение на руководящую должность в государственный концерн "Нафтогаз". Факт вымогательства взятки был задокументирован, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники преступной группы были задержаны сразу после того, как получили первую часть транша в размере 150 тысяч долларов. Сейчас прокуратура продолжает следственные действия совместно с СБУ. Ведомства планируют выдвинуть задержанным официальные обвинения.

На задержание уже отреагировали в офисе Владимира Зеленского. В официальном фейсбуке ведомства написано, что "Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны".