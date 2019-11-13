В Боливии готовятся к акциям протеста против временного правительства

Производители коки не признали временным президентом страны второго вице-спикера Палаты сенаторов. Жанин Аньес объявила о взятии на себя обязанностей главы государства после отставки Эво Моралеса.

В ответ вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес объявил "национальную мобилизацию против государственного переворота, совершенного в стране.

"Мы отвергаем само провозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями", — заявил Родригес.

С завтрашнего дня и до того момента, пока не вернется Эво Моралес, выступающие против временного правительства, намереваются проводить акции протеста на улицах Боливии. Родригес отмечает, что срок действия конституционного мандата президента, ушедшего в отставку, заканчивается только 22 января.