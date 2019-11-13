Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил три ошибки в управлении страной, которые станут причиной его "мрачного будущего", которое наступит "уже этой зимой".

Свои выводы и прогнозы Спивак озвучил в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, президент Незалежной не добился возвращения украинцев из эмиграции, не начал отправлять коррупционеров за решетку и не реализовал понятие "закон один для всех". Таким образом Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний.

А это может привести к тому, заявил Спивак, что "зимой следующего года, в феврале, произойдет изгнание правительства из страны, а летом будет распущен парламент".

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Власенко заявил, что ключевой ошибкой главы Украины Владимира Зеленского стала приверженность к минским соглашениям.

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