Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ

Постпредство России при ОБСЕ вступилось за журналиста Владимира Соловьёва, на которого в Украине завели сразу два уголовных дела.

"Очевидной демонстрацией намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ", назвали происходящее в пресс-службе российского постпредства. Кроме того, дипломаты обвинили Киев в угрозах журналистам.

А началось все с того, что вчера против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили два уголовных дела по статьям "за посягательство на территориальную целостность страны".

За свободу слова в Незалежной обещают лишить журналиста реальной свободы на 12 лет. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, "чуть ли не каждый день Соловьев резко выражается о Киеве".

На это телеведущий отреагировал с иронией.

"Им что-то в моих словах не нравится — соболезную. Они считают, что я нарушаю их законы — а я не субъект их права, я не гражданин Украины и не нахожусь на их территории. То есть они даже юридически безграмотны", — сказал Соловьев.

И добавил, что украинские власти своей борьбой с евреем и журналистом, выступающим против нацизма, только лишний раз доказывают, что являются наследниками Бандеры и Шухевича.

"А откуда они вообще знают, что я говорю? — поинтересовался Соловьёв. — Я запрещён к показу на Украине, мои программы там не транслируются".

Это далеко не первый случай оказания давления на журналистов на Украине. Например, в 2015 году в Киеве убили Олеся Бузина, еще через некоторое время взорвался автомобиль Павла Шеремета — эти случаи до сих пор не раскрыты. В мае 2018 -был арестован Кирилл Вышинский. Многих журналистов не пускали на Украину для освещения тех или иных вопросов, многих задерживали и арестовывали на территории страны.

По данным украинского МВД, только за этот год зафиксировано 158 преступлений против журналистов.

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