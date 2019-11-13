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Источник Правда.Ру

Дефицит врачей в Польше надеются решить за счет Украины

Мир print

 Необходимость отмены ограничений для работы украинских врачей, которые позволили бы заменить уехавших в Западную Европу отечественных медиков, активно обсуждается в Польше.

Об этом пишет издание "Украина.ру", со ссылкой на польскую газету Dziennik Gazeta Prawna.

"Министерство здравоохранения хочет ввести лечение без нострификации (процедуры признания образовательных документов, выданных в другой стране) диплома и экзамена, позволяющего использовать звание врача. Оно надеется, что таким образом будет поощрять врачей из стран, не входящих в ЕС, работать в нашей стране. И что они останутся в Польше", — говорится в материале польского издания.

Кстати, подобная идея, по данным "Украина.ру", обсуждается уже не первый год. Еще в 2017-ом та же авторитетная польская газета уже сообщала: "Правительство хочет привезти врачей из восточных пограничных стран в Польшу. Оно планирует упростить их трудоустройство, чтобы залатать кадровые дыры и снизить давление на заработную плату в здравоохранении". Тогда это не было слухами — информацию об этом подтвердила изданию пресс-секретарь Министерства здравоохранения Милена Крушевска: "Мы рассматриваем возможность применить немецкий подход к предоставлению иностранным врачам лицензий, чтобы они могли практиковать на определенном рабочем месте".

После присоединения Польши к Евросоюзу из страны сразу уехали около 8 тысяч врачей и ежегодно отток медиков составляет до 800 человек. И здравоохранение страны испытывает сейчас жесточайший кадровый голод. Настолько сильный, что власти готовы даже отменить требование подтвердить диплом, полученный в другой стране.

Пока же оно существует, из Украины, по данным председателя Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Ольги Богомолец, только за 2 года Незалежную покинули 65 тысяч врачей. "Их сегодня забирают на ура Польша, Литва, Румыния. Почему? Потому что, когда у них началась медицинская реформа, они встали на те же самые грабли. Они не подняли людям зарплату — и все их специалисты выехали в другие страны… Сегодня они принимают наших врачей, дают им зарплату, жильё, только приезжайте", — рассказала Богомолец в эфире эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

К слову, такая ситуация в сфере здравоохранения знакома не понаслышке и России. Нехватка врачей, низкие зарплаты, привлечение специалистов — гастарбайтеров — все это есть и у нас. Каким образом президент планирует решить ключевые вопросы здравоохранения без "фокусов", читайте в материале Правда. ру.

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