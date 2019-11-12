Говоря об импичменте Трампа, глава Пентагона перешел на русский

Глава Пентагона Марк Эспер на русском языке ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказало РИА "Новости".

Эспер несколько раз отрицательно ответил на вопрос представителей СМИ, будет ли руководство Пентагона мстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые он ранее дал в конгрессе.

"No, нет, nein! Какой язык вам подходит?" — ответил Эспер на очередной аналогичный вопрос на английском, русском и немецком языках.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, скандал, послуживший поводом для импичмента президента США Дональда Трампа, разгорелся после публикации The Wall Street Journal о том, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах, Джо Байдена, и его сына Хантера.

Три комитета палаты представителей США в настоящее время опрашивают свидетелей по "украинскому делу", а также направляют повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы.