Тот факт, что США не обвинили Россию во вмешательстве в события, происходящие в Боливии, говорит о том, что на Западе начался процесс переосмысления того, как создавать геополитическую повестку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на российской сессии Парижского форума мира.
На вопрос по поводу ситуации в Ираке и Ливане, он заявил, что уже думал об этих вопросах. Также Лавров отметил, что в России уже привыкли к тому, что в ее адрес постоянно поступают обвинения в интересе ко всем событиям, происходящим в мире.
По словам Лаврова, очень странно, что Россию не обвинили в том, что сейчас происходит в Боливии. Он отметил, что это означает то, что "что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку".
Напомним, что 20 октября в Боливии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Эво Моралес. Его соперник, бывший президент Карлос Меса, заявил, что он не признает его победу в первом туре. После того, как были оглашены результаты волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки.
10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке.
Ранее вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы потребовали, что он покинул свой пост.
11 ноября Моралес покинул Боливию и улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
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