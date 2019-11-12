Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем

В США проведут оценку космической войны с РФ и Китаем, сообщает Bloomberg.

Информация о возможной угрозе космической войны используется для того, чтобы обосновать создание космических войск.

Запрос на проверку военного потенциала РФ и Китая в области ведения космической войны направил генерал ВВС США.

Предполагается, что в следующем докладе Конгресса США будет содержаться информация о перечне космических угроз для страны. В докладе содержатся сведения о том, что в Китае космос рассматривается как сфера экономической и военной уязвимости США, а также информация о том, что Китай планирует поразить космические объекты США.

Также стоит отметить, что в марте этого года Пентагон запросил $14,1 миллиарда на поддержание национальной безопасности США в космосе. Это на 14% больше, чем было выделено в прошлом году.

Фото: twitter.com