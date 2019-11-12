В Китае мужчина проник в детский сад и обрызгал детей химикатом

В Китае в городе Кайюань 23-летний мужчина по фамилии Конг проник в детский сад и распылил на детей и воспитателей гидроксид натрия.

В итоге пострадали 54 человека, из них 51 — это дети.

Вскоре сотрудники полиции поймали мужчину, который находился на холме позади детсада. Сообщается, что он купил химикаты через интернет, едкую жидкость он изготовил сам.

Свой поступок Конг объяснил тем, что он хотел отомстить обществу.

Аналогичный инцидент произошел в Китае в прошлом году.

Тогда 39-летняя женщина напала с ножом на воспитанников детского сада и ранила 14 человек. Ее задержала полиция на месте преступления.

Фото: twitter.com