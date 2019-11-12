Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Назарбаев выступил с предложением организовать встречу между президентами РФ и Украины.

Он сообщил, президент Украины Владимир Зеленский согласился на данное предложение.

Назарбаев предложил президентам встретиться на нейтральной территории - в Казахстане.

По его словам, необходима личная встреча президентов РФ и Украины, чтобы урегулировать ситуацию.

11 ноября Путин и Назарбаев общались по телефону. Они обсудили некоторые международные вопросы, в том числе и ситуацию на Украине.

Назарбаев встречался с Зеленским в Токио в конце октября этого года.

Фото: twitter.com