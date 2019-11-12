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Источник Правда.Ру

Экс-депутат Рады: Порошенко финансирует провокации на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Экс-депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко сообщил, что бывший президент Незалежной Пётр Порошенко проспонсировал боевиков для раскачки ситуации в Киеве и на Донбассе.

"По информации спецслужб, "Правый сектор*" получил от структур, связанных с Порошенко денежное довольствие в размере 100 тысяч долларов. Деньги должны пойти на мобилизацию сторонников и организацию диверсий и провокаций — как в Киеве, так и на Донбассе", — написал Онищенко в личном профиле в Facebook.

По мнению политика, Порошенко лелеет надежду вновь возглавить страну.

Кстати, информация о том, что экс-президент сотрудничает с радикальными группировками и выделил деньги для мобилизационных мероприятий "Правого сектора*", озвучена и Управлением Народной милиции ДНР.

"Подразделения "Правого сектора*", дислоцированные в Киевской области, активизировали проведение агитационных мероприятий, направленных на вовлечение местного населения в свои ряды", — заявили в ведомстве.

"Также известно, - пишет сегодня портал "Новостной фронт", - что доверенные лица Петра Порошенко заплатили 500 тысяч долларов националистам за подрывную деятельность против Владимира Зеленского и его окружения".

*- запрещенная в России организация.

Фото: twitter-ua.com

 

Темы украина экс-депутат правый сектор петр порошенко александр онищенко
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