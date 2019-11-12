Украинцам зимой придется затянуть пояса: цены на газ опять повысились

Цена на газ для населения на Украине в ноябре была повышена на 14,7%, составив до 4 899 тыс. гривен, или примерно $200 за 1 тыс. куб. м, без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

В заявлении самого "Нафтогаза" утверждается, что после повышения цены на газ для украинских жителей в ноябре этого года стали "самыми низкими с 2016 г".

Как пояснили в компании ИА "Новостной фронт", "неиспользованный газ, который был приобретен по программе "Газовый запас", потребители смогут вернуть поставщику после окончания зимнего периода, а средства за неиспользованный газ потребителям вернут в полном объеме".

Напомним, что компания в октябре снижала цену для населения до 172,3 долларов за тысячу кубометров, на 4,9%, согласно принятому еще а апреле киевским кабмином постановлению, обязавшее "Нафтогаз" с июня снизить цены на газ для населения.

Чем вызвано сегодняшнее повышение цены, украинские газовщики не пояснили. Оно выглядит, по меньшей мере, странным на фоне недавних заявлений главы Минэнерго Незалежной Алексея Оржеля о том, что "сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа".

Читайте также:

Украина откажется от российского электричества, заявил Ляшко

Украинский эксперт: шантаж поставит крест на ГТС страны

Фото: postila. ru