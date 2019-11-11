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Источник Правда.Ру

Жена Зеленского попала на обложку Vogue

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Фотография президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой украсила обложку одного из декабрьских выпусков журнала Vogue UA. Героиней этого номера стала первая леди Незалежной.

Как рассказал главный редактор украинского Vogue Филипп Власов, для съемок Елены Зеленской был специально приглашен голландский фотограф Пол Беллаарт, известный своим сотрудничеством с разными модными журналами по всему миру.

Мастер подготовил три варианта обложки издания. На одном из них представлен строгий официальный портрет, на котором Елена Зеленская позирует в одежде Prada. На втором первая леди запечатлена в окружении семьи. На снимке рядом с самыми важными людьми своей жизни она выглядит совершенно иначе — трогательно и безмятежно. На третьей версии обложки показана просто женщина — красивая и обаятельная.

Фотографии нового выпуска опубликованы на сайте журнала. Со слов Власова, он поставил создателям материала довольно сложную задачу: рассказать предельно откровенную историю. И, как ему кажется, им это удалось.

Номер выйдет уже 18 ноября. В нем Елена Зеленская поведает о том, как изменилась ее жизнь после избрания супруга на пост президента, а также о статусе первой леди, появившихся обязанностях и о моде, которую можно использовать как инструмент культурной дипломатии.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, в октябре пользователи сети раскритиковали образ Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, где она была одета в платье и перчатки лимонного цвета. Тогда первую леди Украины обвинили в неуважении к монарху. 

Фото: @vogue_ukraine

Темы vogue украина первая леди обложка журнала елена зеленская владимир зеленский
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