Башар Асад: конфликт в Сирии - миниатюрная модель третьей мировой войны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что конфликт в Сирии - это миниатюрная модель третьей мировой войны.

Асад не исключает, что, возможно. нефть является одним из фактором начала войны в Сирии.

Также он заявил, что США ведут войну со всем миром. Старый миропорядок, который установился после окончания Второй мировой войны, уже себя изжил, особенно после того, как распался СССР.

Сейчас уже не работает модель однополярного мира. В настоящее время, по мнению Асада, можно выделить несколько восходящих держав - это Россия, Китай, Индия и др.

По словам президента, в вопросе мирового лидерства США не хотят признавать никакие крупные государства.

Ранее Асад сообщил, что проблема с США в том, что они ведут войну за выживание. Асад считает, что данная политика США вызвана тем, что они теряют свое превосходство.

Фото: twitter.com