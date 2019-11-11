Депутат бундестага считает, что Крым останется в составе России

Антон Фризен, депутат бундестага, заявил в интервью РИА Новости о том, что он считает, что санкции, введенные Европейским союзом против РФ в связи с ситуацией с Крымом и на востоке Украины, не приведут к изменению в статусе Крыма, который все равно останется в составе России.

Депутат считает, что у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, и для ЕС было важно перенести данную стратегию и на Крым. Парламентарий считает, что для того, чтобы сотрудничать в сфере экономики и гуманитарного обмена, признавать статус Крыма не обязательно.

Напомним, что отношения России и стран Запад заметно ухудшились из-за ситуации на Украине и Крыма, который стал частью территории РФ после проведенного референдума в 2014 году. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве, ЕС ввел против нее санкции. Тогда Россия приступила с импортозамещению и заявила, что общаться с ней с помощью санкций непродуктивно. Совет ЕС в конце июня официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

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