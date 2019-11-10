Украина откажется от российского электричества, заявил Ляшко

Киев принял политическое решение о прекращении закупок электричества у Москвы.

Такое заявление сделал на своей страничке в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Главный украинский радикал не уточнил, откуда ему стало известно о принятии такого решения. Он просто озвучил новость и назвал ее "чудесной", добавив, что именно его политическая сила первой обратила внимание на ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке.

"Наша команда первой привлекла внимание общества к позорному факту государственной измены — принятие парламентом 18 сентября "формулы Геруса", которой был разрешен импорт электроэнергии из России, фактически энергетическую агрессию против нашей страны", — пишет Ляшко.

Он обещает, что вскоре будет известно, как отказ от закупок российской электроэнергии будет реализован на практике — через закон, постановление правительства или другим способом.

По словам главы Радикальной партии, из-за "российской экспансии" на украинский энергетический рынок страна уже потеряла несколько миллиардов гривен.

Напомним, что власти Украины приняли решение о прекращении закупок электроэнергии из России в 2015 году. Импорт был возобновлен в сентябре текущего года. За два месяца Киев импортировал из РФ и Белоруссии около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

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