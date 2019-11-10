Польские власти передали Мазура украинскому консульству

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что, задержанного в Польше, Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины. Она написала в Twitter, что заседание суда об избрании меры пресечения зампредседателю украинской националистической организации УНА - УНСО (запрещена в Российской Федерации) не состоится.

По словам Денисовой, на время рассмотрение экстрадиционного запроса Игорь Мазур будет проживать генеральном консульстве Украины.

"Мы будем добиваться, чтобы Игорь Мазур вернулся домой, а не стал заложником политической мести России", - заявила Денисова.