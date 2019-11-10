В Швеции застрелили подростка

Неизвестные открыли стрельбу на площади города Мальмё и убили 15-летнего подростка. Ещё один несовершеннолетний находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание Associates Press. Пока полиция не даёт никаких комментариев.

По словам очевидцев, стрелявшие скрылись с места происшествия на велосипедах. AP сообщает, что стрельба на площади началась спустя несколько минут после взрыва бомбы, которая была установлена на авто, в другом районе города. Полиция пока не связывает эти два происшествия.