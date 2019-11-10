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Источник Правда.Ру

В Швеции застрелили подростка

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Неизвестные открыли стрельбу на площади города Мальмё и убили 15-летнего подростка. Ещё один несовершеннолетний находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание Associates Press. Пока полиция не даёт никаких комментариев.

По словам очевидцев, стрелявшие скрылись с места происшествия на велосипедах. AP сообщает, что стрельба на площади началась спустя несколько минут после взрыва бомбы, которая была установлена на авто, в другом районе города. Полиция пока не связывает эти два происшествия.

Темы авто бомба взрыв швеция стрельба убийство подросток
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