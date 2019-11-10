Опрос: Путин стал лидером по доверию среди жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первое место в списке лидеров, которым доверяют жители самопровозглошенных ДНР и ЛНР. Такие результаты представил Украинский институт будущего со ссылкой на собственное исследование.

Жителям неподконтрольных Киеву территорий задавали вопрос, кто из соотечественников является для них авторитетом и вызывает наибольшее доверие. Примечательно, что опрошенные могли назвать имя любого человека. 11,2% респондентов назвали имя российского лидера Владимира Путина.

О Владимире Зеленском вспомнили лишь 1,3% жителей. На втором месте рейтинга оказался Владимир Соловьёв, набравший 9,1% одобрения. Третью позицию списка заняла телеведущая Ольга Скабеева, её поддержали 6,7% жителей Донбасса.