Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Игорь Мазур был задержан в Польше по требованию России. Мазур занимает пост заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена на территории Российской Федерации).

По словам Денисовой, к Мазуру не пускают украинского консула и не предоставляют адвоката. 11 ноября суд города Хелм решит судьбу украинского националиста. Его могут арестовать и экстрадировать в Россию.

Денисова попросила дипломатов помочь в освобождении Игоря Мазура.