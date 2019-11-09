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Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Игорь Мазур был задержан в Польше по требованию России. Мазур занимает пост заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена на территории Российской Федерации).

По словам Денисовой, к Мазуру не пускают украинского консула и не предоставляют адвоката. 11 ноября суд города Хелм решит судьбу украинского националиста. Его могут арестовать и экстрадировать в Россию.

Денисова попросила дипломатов помочь в освобождении Игоря Мазура.

Темы задержание игорь мазур националист экстрадиция людмила денисова
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