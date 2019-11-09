Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Игорь Мазур был задержан в Польше по требованию России. Мазур занимает пост заместителя председателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена на территории Российской Федерации).
По словам Денисовой, к Мазуру не пускают украинского консула и не предоставляют адвоката. 11 ноября суд города Хелм решит судьбу украинского националиста. Его могут арестовать и экстрадировать в Россию.
Денисова попросила дипломатов помочь в освобождении Игоря Мазура.
В Минобороны России ответили депутату Наталье Поклонской на её пост на странице в Telegram-канале об инциденте с расстрелом в Забайкалье.