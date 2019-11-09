Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США

За несколько часов до закрытия регистрации имя миллиардера Майкла Блумберга оказалось в списке кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Примечательно, что около полугода назад, в марте текущего года, экс-мэр Нью-Йорка заверял, что не собирается принимать участие в предвыборной гонке.

Сейчас миллиардер и его представители отказались от комментариев. Ранее советник Майкла Блумберга утверждал, что миллиардер считает Дональда Трампа "беспрецедентной угрозой" для США. Из-за этого источники NYT сообщали, что Блумберг все-таки подаст документы для участия в выборах.