Эксперты США рассказали о преимуществах России в военной сфере

Специалисты американского исследовательского центра Research ANd Development (RAND) заявляют, что вооруженные силы РФ имеют огромные возможности в своей способности к оперативному развертыванию сухопутных войск и ПВО. Также они отмечают способность ВС РФ наносить ядерные и неядерные удары на стратегические дальности.

Специалисты отмечают, что в результате модернизации вооруженных сил России удалось создать хорошо защищенные бастионы, например, в Крыму, на Курильских островах и в Калининградской области.

Отмечается, что, если возникнет военный конфликт, в котором будет задействована Россия, данные позиции смогут отразить первый удар и оттянуть время на подготовку ответных действий внутри России.

В октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором говорится, что потенциальный военный конфликт между РФ и странами НАТО в Прибалтике может привести к тому, что Россия потеряет Калининградскую область.

Фото: twitter.com