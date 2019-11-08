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Источник Правда.Ру

Нью-Йорк Таймс "влипла в скандал" из-за карты Украины без Крыма

Мир print

Газета The New York Times оказалась виновницей политического скандала. В одном из своих материалов она опубликовала "неправильную" с точки зрения некоторых политиков карту Украины без Крыма.

На ситуацию сразу отреагировало посольство Украины в США. Украинские дипломаты заявили о том, что публикация карты Украины без Крыма играет на руку "российской пропаганде".

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей", — говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

Украинские дипломаты указали журналистам издания на то, что они "призваны доносить до американской и мировой общественности правду, которая состоит в том, что Крым — это Украина! Ошибка должна быть исправлена", — категорически потребовали в посольстве Незалежной.

Российская сторона, в свою очередь, отреагировала на возмущение украинских дипломатов. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что таким образом влиятельное американское издание в очередной раз намекает, что "аннексия" изрядно поднадоела".

Кроме этого, депутат добавила, что Украина должна уважать выбор крымчан и выстраивать мир в Донбассе. "Что же касается проблем Украины, они и вовсе никому не нужны", — сказала экс-прокурор Крыма.

"Публикация в The New York Times карты Украины без Крыма — это уже не оговорка по Фрейду, а констатация факта. Что касается призывов исправить ошибку, с которыми обратилось к газете украинское посольство, то они явно запоздали. Ошибка, но вовсе не та, что имеет в виду украинское посольство, была исправлена 16 марта 2014 года народом Крыма, высказавшимся на референдуме за воссоединение с Россией", — считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич.

Фото: © The New York Times

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