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Источник Правда.Ру

Украинский эксперт: шантаж поставит крест на ГТС страны

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Украине никто не позволит шантажировать партнеров "газовой трубой", заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в интервью на Ukrlife. tv.

"Давить можно с сильной позиции… не трубу разорвет, Украину геополитически разорвет", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, попытка использовать силу и шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта.

"Такой шантаж поставит крест на ГТС. Как только мы выйдем с шантажом, никто больше не вернется к вопросу транзита газа по украинской ГТС", — добавил Землянский.

Как сказал другой украинский эксперт-энергетик, Дмитрий Марунич для обеспечения нового транзитного контракта, Украине нужно приложить героические усилия, ибо "Газпрому при текущих реалиях не выгодно качать газ через Украину".

Напомним, что российская сторона четко обозначила свою позицию по данному вопросу и назвала условие заключения контракта по транзиту газа через Украину в Европу. Подробнее читайте на сайте.

Фото: © YouTube

 

Темы гтс украина энергетик транзит газа валентин землянский
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