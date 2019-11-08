Умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон

Луи Виттон, французский модельер в пятом поколении умер во Франции. Ему было 68 лет.

Об этом модный дом Louis Vuitton сообщил на своей странице в Instagram.

"С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году", — сказано в сообщении.

На странице в Instagram вспомнили любимые слова Патрика-Луи Виттона: " Секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются …"

Причина смерти Патрика-Луи Виттона пока что не называется.

Louis Vuitton — французский дом моды, который был основан в 1854 году и производит чемоданы и сумки, одежду, парфюмерию и аксессуары класса люкс.

Фото: © louisvuitton / Instagram