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Источник Правда.Ру

Украинский телеканал "Прямой" подвергся фейковому нападению

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Во время одного из эфиров украинского телеканала "Прямой" в четверг, 7 ноября, в студию забежали русскоязычные люди в масках, в камуфляже и с автоматами.

Ведущий Николай Вересень внезапно упал, будто его застрелили. Участники беседы сидели в шоковом состоянии, а зрители в студии вообще начали прятаться под сиденья. Не скрывал удивления и сурдопереводчик. Едва ли устроенное в конце селфи автоматчиков с ведущими успокоило напуганных людей.

Видео с такими комментариями выложил Telegram-канал "Политика Страны", а затем ролик появился на Ютубе.

Ведущие шоу Мыкола Вересень и Светлана Орловская пояснили, что "шуточный спектакль" стал своеобразной пародией на обыски, который проводило накануне Государственное бюро расследований у собственника канала Владимира Макеенко.

Впрочем, удачной эту "шутку" посчитали только те, кто ее придумал. В Сети пользователи юмор сценаристов Прямого не оценили.

"Шутки тупорылые! Пожилые люди ведь сидят! Думать надо!", "У вас совсем кукушка поехала!", "Это перебор, друзья. Там ведь не студаки сидят", "С такими вещами не шутят", "Оскар!", — написали пользователи в комментариях под видео в YouTube.

Фото: © YouTube

 

Темы украина нападение автоматчики мыкола вересень телеканал прямой владимир макеенко светлана орловская
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