Власти сицилийского городка бесплатно раздают дома

Власти сицилийского городка Каммарата нашли эффективный способ увеличения численности населения и предотвращения оттока молодежи в большие города.

Как сообщает Lonely Planet со ссылкой на мэра города Винченцо Джамброне, люди, которые решат приехать в Каммарату на ПМЖ, получат совершенно бесплатно в собственность дом. А молодые семьи с детьми, в качестве подарка от администрации, еще и тысячу евро.

По словам господина Джамброне, власти надеются, что таким образом городок, расположенный в нескольких часах езды от Палермо, не исчезнет со временем с карты страны. На сегодняшний день там проживают меньше 6 тысяч человек, и цифра эта уменьшается из-за того, что молодежь массово уезжает в большие города, бросая свои дома.

Вот именно их и предлагается на безвозмездной основе передавать переселенцам. Сейчас приезда новых хозяев ждут 10 добротных каменных домов, но мэр уточняет, что вскоре к ним добавится еще 100.

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