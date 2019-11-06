Власти Кипра отберут у девяти россиян "золотые паспорта"

Власти Кипра объявили о начале программы по лишению государственных паспортов, которые были выданы в обмен на инвестиции. Всего планируется изъять гражданство у 26 человек, из них девять - россияне.

Также гражданства лишат малазийца, иранца, двух кенийцев, пятерых китайцев и восьмерых камбоджийцев. Власти островного государства не раскрывают имена людей, которых лишат гражданства.

Несколько дней назад президент Кипра Никос Анастасиадис заявлял, что все, кто получил кипрское гражданство с нарушением правил, будут его лишены.