Финская таможня неверно конвертировала российский рубль три года

Таможня Финляндии подсчитала, что сумма компенсации клиентам составит 11,5 миллионов евро. Сотрудники таможни в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года неправильно конвертировали шведскую крону, американский доллар, китайский юань и российский рубль.

Представители ведомства утверждают, что такая ошибка произошла из-за того, что таможенники использовали для конвертации средств курс Финского банка, а не Европейского центрального банка. Служба как можно быстрее начнет выплату компенсаций и планирует завершить выплаты до начала 2020 года.

Чтобы вернуть средства клиент должен зайти на официальный сайт финской таможни и заполнить форму на получение компенсации.