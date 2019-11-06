Анджелина Джоли рассказала о желании уехать из США

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, что желает покинуть Соединенные Штаты Америки. Об этом она рассказала журналу Harper's Bazaar. По её словам, пока её желание расходится с действительностью, поскольку она должна находится в США пока её совместные с Брэдом Питтом дети не достигнут 18-летия.

Актриса не пояснила, куда именно собирается переехать, но рассказала, что ей всегда нравилась Африка. Питт и Джоли расстались после десяти лет отношений в 2016 году. Пара воспитывает шестерых детей: трех приёмных и трёх родных. Пока 18 лет исполнилось только одному из них - приёмному Мэддоксу, который уже уехал из США в Южную Корею, чтобы поступить в университет.

"Я хочу жить в другой стране, и я перееду, как только мои дети достигнут совершеннолетия. Сейчас я должна находится там, где находится отец моих детей. Этого требует закон", - пояснила Джоли.